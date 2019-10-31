الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل في زهراء المعادي

رصدت المتابعات الأمنية، تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا يوضح اختطاف قائد سيارة أجرة طفل من أمام محال تجاري بشارع الزهراء في المعادى، مرفق به 3 صور فوتوغرافية لسيارة أجرة مُستخدمة في ارتكاب الحادث.



وبالفحص والكشف على بيانات السيارة المُشار إليها، تبين أنها ملك أحد الأشخاص (سائق - مقيم بالبساتين)، وباستدعائه وسؤاله أقر بوجود خلافات بينه وبين طليقته (ربة منزل مقيمة بالخليفة) وفي وقت سابق لما تم بثه، تصادف تقابله مع أبنائهم الأربعة بأحد الشوارع بدائرة القسم، حال تواجدهم صحبة والدتهم لشراء بعض المستلزمات فقام باصطحابهم للتنزه، على أن يقوم بإعادتهم إليها مرة أخرى، وأثناء ذلك تلقى أحد أبنائه اتصالًا هاتفيًا من والدتهم للاطمئنان عليهم فقام بإعادتهم إليها، عدا أحدهم قام باصطحابه لاستكمال التنزه معه ثم قام بإعادته عقب ذلك، ونفى علمه بما تم تداوله في هذا الصدد أو قيام أحد الأشخاص بتصويره أثناء اصطحاب نجله من الطريق العام والادعاء باختطافه.



وبسؤال طليقته أيدت ما سبق، وعللت الواقعة بأنها صرخت حال اكتشافها عدم تواجد أبنائها بعد خروجها من المحل، وعلمت بعد ذلك أنهم توجهوا بصحبة والدهم للتنزه ولم تتهمه بشئ.