إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه تم الاشتباه في طرد وارد من لندن به لعبة أطفال بلاستيك، وبفتح الطرد تبين وجود لعبة أطفال على شكل قطار من الألومنيوم وبداخله ٩٨٠ قرصا يشتبه أن تكون مواد مخدرة.



وأضاف أنه تم عرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فأفادت بأنها أقراص الإكستاسي المخدرة، مشيرا إلى أن هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.