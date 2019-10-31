الأسد: اتفاق "تركي- روسي" يهيئ الطريق لوقف العدوان على سوريا

وصف الرئيس السوري بشار الأسد "الاتفاق الروسي التركي" في شمال سوريا، بأنه خطوة تهيئ الطريق "لتحرير" هذه المنطقة، حسب قناة العربية السعودية.



وأضاف الأسد أن الاتفاق التركي الروسي في شمال سوريا مؤقت وهو اتفاق جيد.



وكانت أعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بانسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية، وجاء الإعلان التركى بعد مباحثات شهدتها مدينة سوتشى، بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان.



ووقَّع الطرفان على اتفاق من 10 بنود، نص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية - التركية، وبدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية، بدءًا من ظهر اليوم، مهمتها سحب القوات الكردية والأسلحة خلال 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة فى تسيير دوريات مشتركة.