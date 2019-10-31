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سياسي

"مرأة مستقبل وطن" بالفيوم تبدأ فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:26 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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بدأت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، في محافظة الفيوم، في فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة" والتي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبإشراف أمينة المرأة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، وتأتى في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأقيمت فعاليات المبادرة التى حملت عنوان "أنت عظيمة.. بتعليمك.. بتنظيمك.. بعملك"، في نادي محافظة الفيوم، بحضور المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، وميرفت عبد العظيم، أمينة المرأة بالمحافظة، ونواب الحزب بالمحافظة، والشخصيات العامة وممثلي الأوقاف والأزهر والكنسية والإعلاميين، ومشاركة أمناء وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمينات الحزب بالمراكز، وحشد كبير من الفتيات والسيدات.

وقال المهندس عبد القادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن في الفيوم، أن الحزب يعمل على التواصل مع أبناء المجتمع المدني بمختلف فئاتهم، وذلك للتعريف بالحزب وأهدافه، وخلق نوع من الوعي السياسي لدى المواطنين خاصة من سكان المناطق الفقيرة والنائية.

وأضاف "الجارحى"، أن الحزب يعمل على التعريف بأهدافه من خلال إقامة العديد من الفعاليات، والتي تحظى بالكثير من الدعم من جانب المواطنين، ويحرصون على المشاركة بها، لإيمانهم بأهمية وجود تلك الفعاليات خاصة الخدمية منها.

وأوضح أمين الحزب بالمحافظة، إن الاهتمام بالمرأة المصرية، وشئونها يعد من أحد الأهداف الراسخة في كيان الحزب، وذلك من منطلق الإيمان بإن المرأة أحد ركائز المجتمع المصري، وأن تثقيف المرأة وتوعيتها ينعكس بشكل كامل على الأسرة ككل.

ومن جانبها، قالت ميرفت عبد العظيم، أمينة المرأة بالمحافظة، أن المبادرة تتضمن ثلاث أهداف يلخصها عنوان المبادرة فى "أنت عظيمة بتعليمك وبتنظيمك وبعملك"، مؤكدة أن الهدف الأول من المبادرة وهو التعليم والعمل على محو أمية المرأة بالمحافظة، والهدف الثاني وهو التنظيم بحث المرأة من خلال الندوات والحملات العديدة التى تنفذها أمانة المرأة على الحرص والعمل على تنظيم أسرتها، من أجل العمل على مواجهة الزيادة السكانية والحد منها، وتحذير السيدات وتوعيتهن بخطرها على الاقتصاد ومستقبل الدولة.

وأضافت "عبد العظيم"، بأن الهدف الثالث من المبادرة وهو المتعلق بعمل المرأة، فقد بدأت الأمانة العمل على تنفيذ هذا الهدف من خلال خطة موضوعة لمساعدة سيدات المحافظة وبخاصة الأسر محدودة الدخل فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تحقق دخولا لأسرهن، وتساهم فى فع مستوى معيشتهم، لافتة إلى وجود تعاون بين الأمانة والجمعيات الأهلية بالمحافظة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تعاون بين أمانة المرأة وهيئة محو الأمية من أجل المساهمة فى محو أمية الفتيات والسيدات بمختلف القرى والمراكز، وبخاصة المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات.
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