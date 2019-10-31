الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

تحقيقات وملفات

يوم الغذاء الإفريقي.. افتتاح 22 مزرعة في أفرييا بحلول 2020

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:24 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
طباعة
على مر العصور ضربت المجاعات دولًا كثيرة وأحيانًا قارات مختلفة، ربما نتيجة عوامل وتغيرات طبيعية، وربما كان العامل البشري سببًا رئيسيًا لها، وفي جميع الأحوال تبقى النتيجة واحدة وهي تدمير شعوب وحصد أرواح الكثيرين ونزوح آخرين من موطنهم.

ومبادرة من مصر، فقد توجهت لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية والسعي لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن الفقر لاسيما المجاعات؛ لتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون في مختلف المجالات منها الصحة، التعليم، الأمن، وعلى رأسهم الزراعة وتخصيص منح مالية فى هذا المجال.

وفي هذا الإطار استضافت مصر لأول مرة مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، خلال يومي 29 و30 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الزراعة والأمن الغذائي وخبراء من 55 دولة إفريقية.

وشهد اليوم الأول للفاعليات مناقشات عدة لسوء التغذية، واستخدام التكنولوجيا والأبحاث لتطوير عملية الزراعة بما ينعكس على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المصرية لتحسين الزراعة في دول أفريقيا.

تمثلت محاور يوم الغذاء الإفريقي في ضرورة تبني جميع الدول منهاج القطاعات المتعددة للأنظمة المتعلقة بالأمن الغذائى والتغذوي، والتي تضمن انخراط جميع القطاعات مع الالتزام بتطبيق المحاسبية وآليات الحوكمة، وإنشاء مجالس غذائية وتغذوية قومية ذات آليات تنسيقية لضمان التنفيذ والمتابعة والتعظيم، فضلًا عن وضع استراتيجيات قومية للتغذية والأمن الغذائي للأطفال والرضع.

وفقًا لوزارة الزراعة فإن نجاح مصر في تنمية أفريقيا تجعلها تحصل على مركز ثاني قارة منتجة للغذاء في العالم، لأن القارة تستطيع تصدير الغذاء، كما أن الموارد الطبيعية والمائية ساعدت في ذلك.

لذلك تم تجميع دول القارة لمناقشة البحوث والأفكار في تنمية القارة في الموارد الغذائية معتمدة على التكنولوجيا ونقل الخبرات وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وعن ذلك، يوضح محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن يوم الغذاء الإفريقي جاء ضمن خطط مصر في الاهتمام بالشأن الغذائي الإفريقي؛ وذلك لأن نحو 224 مليون شخص أفريقى يعاني من سوء التغذية في أرجاء أفريقيا، في حين يعد التغير المناخي والنزاعات سببًا في زيادة الأزمة، وعدم توافر شروط الأمن الغذائي، خاصًة مع توقع زيادة التعداد السكاني للقارة السمراء إلى نحو 7.1 مليار نسمة في عام 2030.

وأكد "القرش" في حديثه مع "الدستور"، أن القارة بها موارد مائية وأرضية وخبرات بشرية ليس لها مثيل ويجب استغلالها، لافتًا إلى أنه وفقًا لتطبيق العلوم الحديثة في القارة الأفريقية، والتعاون ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة، قامت مصر بإنشاء 9 مزارع نموذجية للدول الأفريقية، وستصل إلى 22 مزرعة في المرحلة القادمة؛ لدعم وتعظيم دور التنمية المستدامة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأن القارة الأفريقية بها إمكانيات وموارد كثيرة، وتحرص مصر على تنمية هذه الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها واستغلال هذه الموارد بشكل جيد؛ لتحقيق أفضل كفاءة وفاعلية ممكنة، وبهذا تستطيع القارة السمراء أن تكون جزءا مهما من التنمية في العالم.

شملت توصيات يوم الغذاء الإفريقي، إنشاء بنك المعلومات الزراعية وتعظيم استخدامها لضمان تدفق المعلومات الزراعية بصورة صحيحة ودقيقة وتحديد جهة حكومية واحدة لتكون المنوط بها إدارة شركة المعلومات، مع دعم وتطوير المكونات لدعم كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزراعية.

التكنولوجيا المتاحة وتعزيز استخدامها بتوليد بيانات أكثر جدوى تتيح تفسير جميع أشكال سوء التغذية، وتطوير كفاءة التغذية، استنادًا إلى معايير منهجية يمكن استخدامها عبر القارة الأفريقية، وتعزيز تبادل المهارات والتكنولوجيا والابتكار.

بحسب وزارة الزراعة، تسعى مصر إلى إنشاء 22 مزرعة نموذجية بحلول 2020، في إطار دعم التوجه المصري إلى أفريقيا، والتي أنشئ منها حتى الآن ثماني مزارع.

وافتتحت القاهرة منتصف سبتمبر 2018، مزرعة نموذجية على مساحة 2500 فدان بمدينة كوبالي في دولة زامبيا، وأعلنت وزارة الزراعة افتتاح مزرعة نموذجية في زامبيا على مساحة 6 آلاف فدان، وما زال العمل جاريًا لتنفيذ عدد من المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني في دول مالي وكينيا وإريتريا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر أمني يكشف سبب "المؤبد" لزوجة قتلت مغتصبها

منذ حوالي 10 ساعات

أمام الناس.. شاب يطلق النار بسلاح آلي على صديقه في الدقهلية (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"الاتصالات" توقع غرامة 12 مليون جنيه على شركة WE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

عاصفة وإعصار مداري يضربان عدة دول عربية غدًا

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

نصائح بتناول الحبوب الكاملة للحماية من الأمراض

احذر.. ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد

سرطان البنكرياس.. الأعراض وكيفية الوقاية منه؟

4 أعراض تدفعك للذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب.. تعرف عليها

الرئيس نيوز

محافظة الجيزة: قطع المياه عن 4 مناطق لمدة 8 ساعات غدا

بالفيديو .. أولى حلقات "فاميليا" لأحمد أمين

استشهاد رئيس مباحث "قوص" وإصابة أميني شرطة خلال حملة أمنية

بعد غنائها أمام الرئيس.. هلا رشدي تطرح كليبها الأول "نصيبها مجاش"

منوعات

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

كشكول

جامعة حلوان تنظم اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم

تطوير التعليم الفني وبناء شخصية المواطن المصري في ندوة بسوهاج

وكيل تعليم المنوفية يجتمع بأعضاء مجلس الرواد للإدارات التعليمية

"السوشيال ميديا وأثرهاعلى المرأة والمجتمع ".. ندوة بتربية المنيا

إسلام سياسي

داعش يعترف رسميا بمقتل "البغدادي" ويعين أبو إبراهيم الهاشمي خلفا له

شاهد الغارة الأمريكية التي تم فيها قتل "البغدادي" - فيديو

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا


زيت وسكر

“صيادلة القاهرة” تبحث مع “الضرائب” مطالب النقابة

فوائد الحليب لصحة الجسم

الدينار الكويتى يسجل 52.79 جنيه للشراء بختام التعاملات

للمزارعين.. ارشادات هامة لحدائق الموالح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

الأربعاء.. أحمد ربيع يناقش "ضد مجهول" بملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك