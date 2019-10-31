الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بهطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسلوم ومطروح، مشيرا إلى أن الطقس مستقر حتى مساء الجمعة.



وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أن محافظة الإسكندرية ستشهد يوم السبت سقوط أمطار خفيفة، وهناك ارتفاعا في دراجات الحرارة على شمال البلاد.



وتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد خلال الأسبوع المقبل، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.