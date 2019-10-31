رانيا يوسف تتألق بإطلالة حمراء في احتفالات الهالوين (صور)

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بالهالوين برفقة ابنتيها، ونشرت صورا عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وعلقت على الصور: "هالوين سعيد"، وظهرت رانيا يوسف، خلال الاحتفال وهي تضع أقنعة لشخصيات شريرة هي وابنتيها.



واحتفلت رانيا يوسف مؤخرًا ببداية تصوير "صندوق الدنيا"، ويدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.



"صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.