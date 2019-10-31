الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

هاشتاج

رانيا يوسف تتألق بإطلالة حمراء في احتفالات الهالوين (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
احتفلت الفنانة رانيا يوسف بالهالوين برفقة ابنتيها، ونشرت صورا عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وعلقت على الصور: "هالوين سعيد"، وظهرت رانيا يوسف، خلال الاحتفال وهي تضع أقنعة لشخصيات شريرة هي وابنتيها.

واحتفلت رانيا يوسف مؤخرًا ببداية تصوير "صندوق الدنيا"، ويدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

"صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد كيف احتفل رونالدو بالهالوين

"دول ولادك؟".. صور رانيا يوسف مع أبنتيها تثير جدل جمهورها

شاهد.. رانيا يوسف بصحبة بناتها في بيروت

رانيا محمود ياسين لوالدها: كل سنة وأنت السند والضهر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

توجيهات رئاسية بمضاعفة رأسمال الصندوق السيادي لتريليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

منذ يوم

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

منذ حوالي 4 ساعات

8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

عاصفة وإعصار مداري يضربان عدة دول عربية غدًا

داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

نصائح بتناول الحبوب الكاملة للحماية من الأمراض

سرطان البنكرياس.. الأعراض وكيفية الوقاية منه؟

4 أعراض تدفعك للذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب.. تعرف عليها

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

الرئيس نيوز

غدا.. انقطاع المياه عن 4 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

بالصور .. يسرا تدعم أطفال "متلازمة داون"

كيف تشحن "عداد الكهرباء" عبر الموبايل من أى مكان؟

"شيرين" تقيم حفلا غنائياً فى مصر بعد توقفها عامين

منوعات

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كشكول

1000 خدمة رقمية مميكنة في التعاملات الإدارية والنقدية بجامعة المنيا

جامعة بنى سويف: تنفيذ مشروع بحثي لقياسات الرقعة الزراعية بتكلفة 2 مليون جنيه

١٦٠٤ طالب وطالبة تقدموا لانتخابات الاتحادات بجامعة أسيوط

977 مرشحاً لانتخابات اتحاد طلاب جامعة طنطا

إسلام سياسي

داعش يعترف رسميا بمقتل "البغدادي" ويعين أبو إبراهيم الهاشمي خلفا له

شاهد الغارة الأمريكية التي تم فيها قتل "البغدادي" - فيديو

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا


زيت وسكر

فوائد الليمون المذهلة خلال الشتاء

ما هي أسباب فصل التيار الكهربائى عن شرق الغربية؟

انفوجراف.. كيف ينتقل “الإيدز” بين البشر؟

سعر اليورو الأوروبي بختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

الأربعاء.. أحمد ربيع يناقش "ضد مجهول" بملتقى السرد العربي

عروض سينما واكتشاف مواهب بثقافة سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك