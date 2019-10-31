انجي المقدم تنشر صورها من بوستر مسلسل حواديت الشانزليزيه

نشرت الفنانة إنجى المقدم صورها من بوستر مسلسل حواديت الشانزليزيه وذلك بعد انتهاء تصوير العمل

واحتفل فريق عمل المسلسل بانتهاء تصوير العمل المقرر عرضه بداية من يوم 10 نوفمبر على قناة "On E".



المسلسل من بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولي.