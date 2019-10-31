انقطاع المياه عن 4 مناطق في الجيزة غدًا 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة إيقاف محطة رفع صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور غدا، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل، ما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ في الساعة الـ 11 مساء وحتى الساعة الـ 7 صباح السبت، لإيقاف تدفقات شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة.



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى (شارع الهرم بدءًا من ميدان نصر الدين وحتى المساحة – شارع الهرم وحتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث – ترعة عبدالعال "1-2" – كفرطهرمس).



وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.