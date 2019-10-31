يسرا تدعم أطفال "متلازمة داون" (صور)

أعلنت النجمة "يسرا" دعمها لأطفال متلازمة داون، بالتزامن مع الشهر العالمي لمتلازمة داون لنشر التوعية بين الجماهير بضرورة انخراطهم في المجتمع.



وظهرت يسرا بصحبة الطفل "نوح هشام"، صاحب متلازمة داون، والذي قررت والدته استغلال هذا الشهر من أجل التوعية بضرورة توفير خدمات وأماكن مخصصة لأطفال المتلازمة بالمدارس، وذلك بنشر صورة له مصحوبه بمعلومة يوميا عن أطفال متلازمة داون.



يذكر أن مصر أصدرت قانونا للدمج عام ١٩٩٦، تم تطبيقه في جميع المدارس الحكومية لتوفير تعليم مناسب ومجاني لأطفال متلازمة داون.