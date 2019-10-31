صور احتفال ابطال مسلسل حواديت الشانزليزيه بانتهاء التصوير

احتفل فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بانتهاء تصوير العمل المقرر عرضه بداية من يوم 10 نوفمبر على قناة "On E".



ونشر الفنان إدوارد صورا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا "الاحتفال بانتهاء تصوير حواديت الشانزليزيه".



المسلسل من بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولي.

