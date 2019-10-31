وزيرة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية أمام "النقد الدولي"

استقبل سوبير لال الخبير الاقتصادي ومسؤل بعثه صندوق النقد الدولي المسؤله عن التعاون مع مصر، وزيرة التضامن الاجتماعي التي استعرضت تطور برامج الحماية الاجتماعية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ باعتبارها مكون أساسي في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ندوة نظمها صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن.



وحضر الندوة أكثر من ٢٥٠ من العاملين في الصندوق تبادلوا النقاش حول التحديات التي تواجهها برامج الإصلاح الاقتصادي.



وعرضت وزيرة التضامن، برامج الحماية الاجتماعية التى كانت عنصر أساسي من عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٤.



وأكدت أن خطط الحماية الاجتماعية يتم عرضها على مجلس النواب ويتم متابعتها ومراقبتها عن كثب وتطوراتها في كل مرحلة.



وأشارت إلى أن دور الشعب المصري وثقته في الحكومة وتحمله لأعباء الإصلاح كان احد اهم اسباب نجاح الاصلاح الاقتصادي وتعظيم اثر برامج الحماية الاجتماعية.



وأشاد الحضور بالتناغم بين إجراءات الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية ووجهوا بضرورة نقلها إلى دول مختلفة.