وزيرة التضامن تستعرض برنامج "2 كفاية" بالبنك الدولي

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، اجتماعا مع مجموعة الصحة الإنجابية والتنمية البشرية في البنك الدولي المعنية بالاطلاع على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة.



واستعرضت الوزيرة، خلال لقائها بأعضاء البنك الدولي بنيويورك، برنامج "٢كفاية" والحملة الإعلامية المتكاملة للبرنامج من خلال طرق الأبواب ومسرح الشارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة للوزارة لاستهداف المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لهم.



من جانبها، أعربت مجموعة الصحة الإنجابية بالبنك الدولي عن اهتمامها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كما أشادت المجموعة بتعاون الوزارة مع المجتمع المدني.