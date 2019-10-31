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اقتصاد

"الاتصالات" توقع غرامة 12 مليون جنيه على شركة WE

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:40 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة قدرها 12 مليون جنيه على شبكة "we"، نظرًا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة المحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات في عدد من المناطق يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

قال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "حيث أن ما سبق يعتبر أعطال جسيمة ومخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة we للمحمول وعليه فقد قام الجهاز القومي بمتابعة المشكلة مع شركة we للمحمول والتي قامت بدورها بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر الجهاز القومي بتوقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه مصري (اثنا عشر ملايين جنيه مصري) وأن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، وقد راعى الجهاز عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة".
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