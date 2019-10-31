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محافظات

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:40 م
جريدة الدستور
قنا- إسلام البكري
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استشهد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس، وأصيب أمينا شرطة خلال حملة أمنية استهدفت بؤرة إجرامية لضبط خارجين عن القانون.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة المباحث الجنائية، باستشهاد النقيب باسم فكري رئيس مباحث مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، حال ترأسه لحملة أمنية على بؤرة إجرامية، وإصابة أميني شرطة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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