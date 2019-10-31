"سرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي".. ندوة توعوية لطالبات الطفولة المبكرة بمطروح

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بعنوان "سرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي"، ضمن حملة 100 مليون صحة.



وتضمنت الندوة تعريف الطالبات بمرض سرطان الثدي، الذي يمثل شكل من أشكال الأمراض السرطانية، ويظهر في القنوات والغدد الليفية، بالإضافة إلى أن أسباب المرض لم تثبت وجود مسببات مباشرة، ولكن هناك بعض العوامل المتصلة بزياده نسبة الإصابة كالعوامل الوراثية، السمنة، تعاطي الكحول، التعرض بشكل مباشر للإشعاعات، أدوية الهرمونات، وعدم الرضاعة الطبيعية.



كما تضمنت الندوة أعراض الإصابة وكيفية الفحص الذاتي ونسبة انتشار المرض بين الرجال والسيدات وتتمثل طرق تقليل نسبة الإصابة بالمرض في تجنب السمنة ووضع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية وتجنب التدخين والكحوليات.