سامسونج تطلق هاتفا جديدا.. تعرف على أبرز مواصفاته

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy XCover FieldPro الجديد المزود بهيكل متين ضد الصدمات.

ولا يتميز هذا الهاتف بالمتانة والصلابة فحسب، بل أتى بميزات حماية من الغبار والمياه والصدمات، وضد الاهتزازات القوية والإشعاع الشمسي والصدمات الحرارية، ما يجعله جهازا مميزا لعشاق المغامرات في الطبيعة أو أصحاب المهن الخطرة.

كما حصل هذا الهاتف على شهادة حماية وفقا لمعايير MIL-STD 810G ومعايير IP68، وأزرار ميكانيكية أسفل الشاشة للتحكم بخصائصه الأساسية.

وأتى هذا الجهاز أيضا بشاشة بمقاس 5.1 بوصة بدقة عرض (25601440)، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.7 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية له فاتت بدقة 12 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل، ونظام التشغيل "أندرويد-10".

