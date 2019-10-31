الإرهاق يظهر على ملامح محمد منير في بروفات مهرجان الموسيقى

وصل منذ قليل الكينج محمد منير بروفات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28.



ويحيي الكينج حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا غدا في تمام الساعة الثامنة مساء.



وبدا على الكينج ملامح الإرهاق الشديدة والتعب، حيث ظهر بجواره أكثر من شخص يساعدونه على مسرح البروفات.

