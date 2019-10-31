جامعة المنصورة تحصد جائزتين من مسابقة التميز الحكومى

حصلت كلية الطب جامعة المنصورة على المركز الثالث فى جائزة التميز الحكومى فئة الكليات الحكومية على مستوى جامعات مصر، فيما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي فى تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية، وذلك ضمن الإعلان عن نتائج جائزة التميز الحكومي لعام 2019.



يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، مما ينعكس أثره على المواطن، للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.