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فن

منة فضالي تكشف لـ"الدستور" كواليس فيلم "ماكو"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:55 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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قالت الفنانة منه فضالي إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم "ماكو" من إخراج محمد هشام الرشيدي وسيناريو أحمد حليم، ويشهد عودتها مرة أخرى للسينما بعد غياب 3 أعوام عقب مشاركتها في بطولة فيلم "تحت الترابيزة" عام 2016 مع الفنان محمد سعد.

وأشارت منة فضالي في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنها فور وافقت على المشاركة في العمل بعد قراءة السيناريو وتواجد عدد كبير من النجوم المصرين والعرب والأجانب، مؤكدة على أن العمل بمثابة حالة استثنائية.

وتابعت: "لم أصور أي مشهد من العمل حتى الآن على الرغم من طرح الأفيش الخاص به، وسيبدأ التصوير خلال الأسابيع المقبلة، ومن المفترض أن أسافر للغردقة خلال أيام برفقة فريق العمل ومنها إلى أبو ظبي".

ولفتت إلى أن كافة مشاهدها في العمل مع النجم التركي مراد يلديريم وسيبدأ معها التصوير خلال الفترة المقبلة، ومن المرجح أن تكون مشاهده بالإمارات، وستكون في إطار من السابنس الذي يتمحور حوله قصة الفيلم، ولن يكون فيلمًا مرعبًا بل يعتمد على عاملي التشويق والإثارة".

وحول موعد انتهاء التصوير قالت: "الفيلم تم تصوير 12 يوم فيه فقط، ويتبقى منه مشاهد كثيرة للغاية، فنحن مازلنا في مراحل تصويره الأولى، خاصة وأن مشاهده أغلبها صعبة ويتم تصويرها تحت الماء بتقينات عالية الجودة وتتطلب وقت ومجهود كبير لإخراجها على الشكل الجيد الذي يراه الجمهور ويقارنه بالأفلام العالمية التي تناولت مثل هذه القصص التي أغلبها يصور تحت الماء، لذا فالموعد النهائي لعرضه غير معلوم ولكن ليس هذه الفترة".

وعن قصة العمل، قالت: "كما ذكرت قصة العمل تتناول أحداث حقيقية، حول قصة حقيقة العبارة سالم اكسبريس التي غرقت عام 1991 على سواحل سفاجا بسبب اصطدامه بالشعب المرجانية هناك، وسيتناول العمل قصة ثمانية أشخاص في رحلة للغوص بأعماق البحر الأحمر، في إطار من الغموض، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن القرش "ماكو" الذي يعتبر أسرع سمكة قرش في السباحة".

وتابعت: "ألعب دور مايا التي تقابل مراد يلديريم أكثر من مرة، في إطار غامض يفهم في نهاية العمل، وأغلب مشاهدها ستكون فوق الماء، عكس كافة الفنانين، وأتمنى أن أوفق في هذا الدور الذي أراه مهما وصعبا بالنسبة لي".

الفيلم من بطولة الفنان السوري قصي خولي، بسمة، التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، الأردني منذر رياحنة، خالد أنور، محمد مهران، سارة الشامي، وعدد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.
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