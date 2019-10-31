تركيا: تشغيل "إس-400" بطاقة كاملة حتى 2020

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العمل على تشغيل منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، التي اشترتها تركيا من روسيا، ستجري حتى ربيع 2020.

وقال أكار، في تصريح أدلى به اليوم خلال تفقده رفقة وفد عسكري وحدات من الجيش التركي قرب الحدود السورية: "الإجراءات الخاصة بتشغيل منظومات إس-400 بطاقة كاملة ستتواصل حتى ربيع 2020".

وأشار أكار مع ذلك إلى أن تركيا شريك في تصنيع المقاتلات الأمريكية من طراز "F-35"، ودفعت مستحقاتها في هذا المشروع وقامت بواجباتها على أكمل وجه.

وأردف قائلا: "كما صرح مسؤول أمريكي بالأمس، فإن تركيا تصنع نحو ألف قطعة لمقاتلات F-35، ونطالب شركاءنا الآخرين بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم حيال هذه الشراكة".

كما ذكر أكار أن أنقرة تواصل إجراء مفاوضات مع واشنطن حول احتمال تزويد تركيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكي، والتي رفضت بيعها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.