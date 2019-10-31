مصر بلا سرطان ثدي.. "الدستور" ترصد استعدادات محافظات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

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تنطلق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، والأمراض غير السارية «السكرى، والضغط، والسمنة» خلال ساعات، وذلك فى ١١ محافظة هى: القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وكفرالشيخ، وشمال سيناء.

وأنهت مديريات الصحة فى هذه المحافظات استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الحملة، بعد تحقيق المرحلة الأولى نجاحًا كبيرًا للغاية فى الفحص والتوعية، والعلاج الفورى للسيدات التى اكتشفت إصابتهن بالمرض الخبيث.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز هذه الاستعدادات، بالتزامن مع انطلاق الحملة بمحافظات المرحلة الثانية.







الأقصر: تنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة.. ومدة العمل اليومية 6 ساعات



شدد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، على أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ الحملة بشكل ناجح، وتجنب أى مشكلات أو عوائق.

وأوضح «عبدالجواد» أن هذه الخطة تتضمن التنسيق مع كل الجهات المعنية للبدء فى تنفيذ المبادرة، ومن بينها رؤساء المراكز والمدن، ومسئولو مديريات التضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات، وممثل عن اتحاد الجمعيات الأهلية، بجانب العمل على توعية السيدات من خلال عقد ندوات. وأضاف: «من المقرر استمرار المبادرة حتى نهاية العمل، ومواعيد العمل بها من ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا».

وتقدم الخدمة فى عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية فى مراكز ومدن الأقصر، وتتضمن ١٤ مستشفى ووحدة صحية بإدارة بندر الأقصر، هى: مستشفى الأقصر الدولى - مستشفى الأقصر العام- رعاية طفل الأقصر- العوامية- نجع الخطباء- القباحى الغربى- منشأة العمارى- نجع غنيم- الزناقطة- الكرنك الجديد- الكرنك القديم- نجع الطويل- الشيخ موسى- مركز حضرى الكرنك.

وفى إدارة أرمنت ١٠ مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، هى: مستشفى حميات أرمنت- رعاية طفل أرمنت- مركز طبى أرمنت الحيط- أبودغار- الرياينة- حاجر الرزيقات- الرزيقات قبلى- الديمقراط- المحاميد بحرى- المحاميد قبلى.

كما تشمل ١٣ مستشفى ووحدة صحية فى الطود والزينية والبياضية، هى: الطود- العديسات قبلى- المريس- العديسات بحرى- جزيرة أرمنت- الندافين - مدامود أبوطربوش- العشى- طيبة- الزينية قبلى- البغدادى - الحبيل - مركز حضرى البياضية، و١٠ مستشفيات ووحدات صحية فى القرنة، وهى: القرنة- الضبعية- حاجر الضبعية- البعيرات- الأقالتة- حاجر الأقالتة- الطارف- سيول نجع البركة- الشيخ عامر- القبلى قامولا. وفى مدينة إسنا ٢٤ مستشفى ومركزًا ووحدة صحية، هى: الشغب- المعلا- الهنادى- المساوية- الدير- الحليلة- الحلة- زرنيخ- ترعة ناصر- كومير- جزيرة راجح- العضايمة- القرايا- الغريرة- الكيمان- طفنيس- أصفون- توماس ٣- النجوع بحرى- أبوزعفة- نجع العرب- النجوع قبلى- رعاية طفل إسنا- مركز طبى إسنا.

وقال الدكتور هانى حسين، مدير عام مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالمجان لمرضى الصعيد فى الأقصر، إن المستشفى كان من أوائل المستشفيات التى أطلقت فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر عن سيدات مدن وقرى المحافظة.

وأوضح «حسين»: «يتم تخصيص قوافل أسبوعية مجانية لفحص السيدات، ووصل عدد من شملهن الفحص فيها إلى ٢٢٠٥ سيدات من مختلف قرى ونجوع الأقصر والصعيد، فى الفترة من مارس ٢٠١٧ حتى سبتمبر ٢٠١٩». وأضاف: «تم اكتشاف ٤٧ حالة مصابة بالسرطان بين السيدات بنسبة ٢.١٣٪، وتم توفير العلاج لهن بالمجان داخل أقسام المستشفى المختلفة، التى تبلغ فيها حالات المتابعة كل عام أكثر من ٢١٥٨ سيدة، بنسبة ٩٧.٨٦٪».





البحر الأحمر:الأطقم الطبية نسائية والكشف والعلاج بشكل مجانى



أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن انتهاء استعدادات المحافظة لبدء الحملة، وفى مقدمتها تجهيز فرق طبية مدربة على أعلى مستوى، تضم أطباء وأطقم تمريض، لتولى مسئولية فحص المستهدفات فى المبادرة، وفقًا للمعايير الصحية المطلوبة، مشيرًا إلى أن كل الأطقم الطبية تضم سيدات فقط. وقال إن المبادرة تستهدف السيدات فى جميع مدن المحافظة من «الزعفرانة» شمالًا حتى حلايب وشلاتين جنوبًا، مشددًا على أن الفحص والعلاج مجانًا، على أن تتم إحالة السيدات المصابات لإجراء الفحوصات التأكيدية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

من جهتها، قالت «أمل. م»، من أبناء المحافظة، إنها تنتظر المبادرة منذ أن تم إعلانها حتى تطمئن على حالتها الصحية، خاصة أن «الكشف فى المستشفيات الخاصة غالى»، مضيفة: «منتظرين مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى علشان نكشف فيها ببلاش».

وقالت «سعاد. ع»، من مدينة سفاجا: «جميع سيدات المحافظة ينتظرن المبادرة للتأكد من خلو أجسادهن من هذا المرض الخبيث، ونتوقع وجود إقبال كبير منهن، خاصة أن الحملة تقدم خدمة الفحص والعلاج مجانًا».





أسوان: صيانة الأجهزة.. وتدريب أطباء الوحدات الصحية على التشخيص





ذكر الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أن المحافظة استعدت لانطلاق الحملة الرئاسية بتنظيم ندوات تهدف لتوعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأورام بصفة عامة، وسرطان الثدى على وجه التحديد، تمت الاستعانة فيها بنخبة من استشارى الأورام والجراحة والمعامل، لإلقاء محاضرات فى هذا الشأن. وقال «جودة»: إن «الاستعدادات تضمنت كذلك مراجعة وصيانة جميع الأجهزة الموجودة داخل مركز أورام أسوان، المرتبطة بالفحوصات الخاصة بالحملة». كما تضمنت الاستعدادات التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان لتدريب مجموعة من أطباء الوحدات الصحية، البالغ عددهم ٣٧ طبيبًا وطبيبة بوحدات الرعاية الأساسية، وإلقاء محاضرات عليهم حول أورام الثدى، وكيفية الفحص والتشخيص الإكلينيكى، والاكتشاف المبكر للورم، سواء كان ذلك داخل الوحدة الصحية، أو فى منازل المستهدفات من الحملة. وأضاف: «تم التنسيق لتدريب ٦٠ من ممرضات الرعاية الأساسية على كيفية توعية السيدات بطرق الفحص الذاتى للثدى، مع إعدادهن ككوادر تدريبية لجميع ممرضات الرعاية الأساسية فى المحافظة». وأشار إلى أن عدد الوحدات التى تم تحديدها للكشف على المستهدفات من الحملة يبلغ ٣٤ وحدة صحية.





المنوفية: توعية بقيادة «القومى للمرأة» واستعانة بالمستشفيات الجامعية



أنهت محافظة المنوفية استعداداتها لاستقبال الحملة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والمجلس القومى للمرأة.

وقالت شيماء خضر، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس حرص على النزول إلى قرى المنوفية لتوعية الفتيات والسيدات بأهمية الفحص، مشيرة إلى أن الحملة ستبدأ بالوحدات الصحية فى القرى لاستهداف أكبر عدد من السيدات.

وكشف الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة، عن أن الحملة تستهدف فحص مليون و٣٢٠ ألف سيدة، لافتًا إلى تحديد جميع المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات التى ستكون مقرات للحملة، وتستقبل السيدات من سن ١٨ حتى ٢٥ عامًا؛ لتوعيتهن، ومن سن ٢٥ فأعلى للكشف.

وأضاف: «تم حصر المستلزمات والقوى البشرية، وفتح خطوط اتصال مع المستشفيات الجامعية لاستخدام أجهزة (الماموجرام) المستخدمة فى الفحص ضمن الحملة، وستتم إحالة السيدات المصابات إلى بعض المستشفيات لإجراء فحوصات تأكيدية». وعن التوعية، قال «الحفناوى»: إنه تم تنظيم مؤتمر بعنوان «ست الستات» لتثقيف السيدات صحيًا، ونجح فى توعية ٣٤ ألف سيدة بالفعل.





القاهرة: التنفيذ داخل مراكز طب الأسرة المنتشرة فى العاصمة





قال الدكتور محمد شوقى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، إن العاصمة تبدأ تنفيذ الحملة فى جميع مستشفياتها التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من مراكز طب الأسرة المنتشرة فى ربوع المحافظة. وأضاف «شوقى»: «الحملة تستهدف كل سيدات المحافظة، بجانب توعية الفتيات الصغيرات بأهم أعراض وبوادر الإصابة بالمرض، فى حالة تعرض أى منهن للمرض اللعين فى المستقبل، حتى تستطع أن تذهب للفحص الطبى المطلوب فورًا دون الانتظار الذى يسبب صعوبة العلاج»، مشيرًا إلى أن أنه سيتم البدء الفورى فى علاج من تثبت إصابتها، وذلك فى جميع الوحدات الصحية. وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة، إن الحملة تابعة لوزارة الصحة، وتتولى هى مسئولياتها بالكامل، من حيث الإشراف المباشر على الفحص والتحويل للعلاج، على أن تقدم لها المحافظة كل ما تحتاجه من مساعدات.





الإسماعيلية: فرق متحركة بكل القرى وتدشين جهاز علاج إشعاعى جديد





أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل مديرية الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية على أتم استعداد لفحص المستهدفات من الحملة، والبدء فى علاجهن، مشيرًا إلى أنها ستوجه مجموعة من الفرق المتحركة للوصول لسيدات المحافظة فى مختلف القرى والمدن، وذلك بعد تنظيم حملات طرق أبواب لتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى. واستعد مستشفى جامعة قناة السويس لتنفيذ المبادرة بتفعيل ٤ أجهزة أشعة جديدة، بينها جهاز مخصص لاكتشاف سرطان الثدى، وعلاج مريضاته علاجًا إشعاعيًا، وفق الدكتور طارق رحمى، رئيس الجامعة، الذى أوضح أن هذا الجهاز هو الأول من نوعه فى مستشفيات محافظات إقليم قناة السويس، والرابع على مستوى الجمهورية. وأضاف «رحمى»: «سيكون هناك تعاون مع مديرية الصحة، عن طريق تحويل السيدات التى يكشف الفحص الظاهرى وجود شك فى إصابتهن إلى المستشفى، حيث تستكمل إجراءات فحصهن فى المستشفى، ثم علاجهن حال التأكد من الإصابة».







كفرالشيخ: السيدات يستفسرن عن وصولها بشكل يومى





كشف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لبدء الحملة، وذلك بتجهيز ٢١٢ فريقًا طبيًا موزعًا على ١٨٦ وحدة صحية فى جميع مراكز المحافظة الـ١١. وأوضح «جودة» أن كل طاقم طبى مكون من ٤ طبيبات تدربن جيدًا على أعمال الحملة، مشيرًا إلى أن سيدات المحافظة يستفسرن عن الحملة بشكل يومى، ما يعكس علمهن بأهميتها ومتابعتهن نجاح المرحلة الأولى. وتستهدف الحملة فحص السيدات من سن ١٨ سنة فأكثر مجانًا، وتحويل الحالات المشكوك فى إصابتها إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات التأكيدية، فضلًا عن توعية الفتيات دون الـ١٨ عامًا بأخطار المرض.





بنى سويف: 144 وحدة مجهزة بالمستلزمات.. وإجراءات لضمان الخصوصية الكاملة





ذكر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، أن المديرية انتهت من تدريب الطبيبات المشاركات فى الحملة، وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة، قبل فترة طويلة، من أجل الاعتماد عليهن فى الفحص.

وكشف «حميدة» عن أن عدد المستهدفات بالفحص، فى جميع مراكز المحافظة السبعة، يبلغ ٤٦٤ ألفًا و٦٨٠ سيدة فوق ٣٥ عامًا، وذلك داخل ١٤٤ وحدة تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية كافة، وبمشاركة ١٤٧ فريقًا، يضم كل فريق منها طبيبة وممرضة ومدخلة بيانات.

وأوضح: «جميع أعضاء الفرق الطبية سيدات، لضمان خصوصية الحالات المتقدمة للفحص، علمًا بأننا دربناهن على كيفية فحص السيدة المستهدفة، بل وتوعيتها وتعليمها طريقة الفحص الذاتى للثدى فى منزلها».

وأشار إلى أن الحملة ستشمل التثقيف والتوعية الصحية بأمراض سرطان الثدى، من سن ١٨ عامًا فما فوق، وإجراء الكشف الطبى من سن ٣٥ عامًا فما فوق، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية من تحليل السكرى والضغط وقياس الوزن، على أن تقدم هذه الخدمات كافة مجانًا.





سوهاج: 226 مقرًا.. وخصوصية كاملة فى غرف الفحص



قال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المديرية انتهت من استعداداتها لتنفيذ المبادرة، التى يأتى على رأس محاورها الكشف المبكر عن أورام الثدى، والأمراض غير السارية، بجانب أمراض القلب، وهشاشة العظام.

وكشف عن تجهيز ٢٢٦ مقرًا لاستقبال المستهدفات من الحملة، ويتضمن كل مقر منها ٣ غرف مجهزة بالكامل، وتتمتع بالخصوصية والسرية المطلقة لعملية فحص المريضة، إلى جانب فريق طبى مكون من ٤ أفراد.

وأشار إلى التنسيق مع «الرائدات الريفيات» لإجراء مسح وحصر للفئات المستهدفة من سن ١٨ سنة، وتنفيذ خطة للتوعية والحشد أثناء الحملة، بجانب تنظيم ندوات توعية فى الوحدات والجمعيات المهتمة بصحة المرأة، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للحشد أثناء المبادرة.

