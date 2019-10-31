والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

نفى والد محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، عدة شائعات انتشرت مؤخرًا فى قضية ابنه، من بينها عدم حضور المتهم الرئيسى محمد راجح جلسات المحاكمة.



وقال محمد البنا، لـ«الدستور»، إن عددًا من المحامين الكبار تواصلوا معه لتولى القضية، من بينهم مرتضى منصور وفريد الديب، لكنه رفض كل العروض، فالقضية من وجهة نظره لا تحتاج إلى محامٍ «شاطر» أو مشهور بقدر حاجتها إلى تطبيق القانون العادل الذى يعيد حق نجله.



ونفى «البنا» ما أثير أن شبيهًا بالجانى «راجح» هو من حضر الجلسات، مؤكدًا أن المتهم حضر الجلستين، الأولى والثانية بنفسه، موضحًا أن «الإعياء» غيّر من مظهره العام قليلًا، فالتبس الأمر على البعض.



وأشار إلى أنه ليس لديه حساب على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، كذلك الحال بالنسبة لزوجته وابنته، موضحًا أن حسابه الوحيد الرسمى موجود على «فيسبوك»، ومن خلاله يعرض المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الواقعة. ووجه رسالة إلى الإعلامى عمرو أديب بعدما طالب فى برنامجه بالتوقف عن الحديث عن القضية، قائلًا: «لو كان محمود ابنك كنت هتنام قبل ما حقه يرجع؟.. أنا راضى بقضاء الله، وعارف إن حق ابنى مش هيرجع غير من عند ربنا».

