مصرع شخصين صدمتهما سيارة في مدخل العاشر من رمضان

لقي شخصان، مصرعهما، بعدما صدمتهما سيارة مسرعة حال استقلالهما دراجة آلية بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بتصادم سيارة مسرعة بدراجة آلية يستقلها شخصان بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر.



وتبين أنه حال عودة مستقلي الدراجة من عملهما صدمتهما السيارة وأنهت حياتهم، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار.



وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.