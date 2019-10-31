جمال طه يكتب: «حزب الله» و«الحراك» اللبنانى والتوازن الإقليمى





احتجاجات لبنان أشعلها فرض ضريبة على استخدام «واتس آب»، ضمن حزمة ضرائب أثارت الغضب، الضغوط الاقتصادية والمعيشية هى الأساس، لكن المفجر ينبه لمدى حساسية المجتمعات لوسائل التواصل الاجتماعى.. ارتفع سقف المطالب ليشمل رحيل الحكومة، لمسئوليتها عن الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردى الاقتصاد.. لكن ذلك موضوع آخر.

الطائفة الشيعية اللبنانية تدين بالولاء لـ«الثنائى الشيعى»، «حزب الله» بزعامة نصرالله، و«حركة أمل» بقيادة برى.. شاركت بكثافة فى المظاهرات، ورفعت شعارات مضادة لـ«الثنائى».. انتصار «الحزب» فى سوريا لم ينعكس على أنصاره بلبنان، بل تراجعت حصص الدعم التى يتلقونها من التنظيم، لمواجهة تكاليف المعيشة، بسبب نقص الدعم الإيرانى، بعد العقوبات الأمريكية.. الشيعة أضحوا يواجهون تخوفات عامة؛ السفارات الأجنبية تتردد فى منحهم تأشيرات، دول المهجر لم تعد تتقبلهم، والبنوك لا ترحب بأرصدتهم، ناهيك عن الإحباط الناتج عن إخفاق ممثليهم بالحكومة والبرلمان فى إدارة الشأن العام، وتورطهم فى الصفقات المشبوهة.

المتظاهرون تطاولوا على برى ونصرالله، وقيادات ونواب ووزراء «الثنائى»، واتهموهم بالفساد ونهب ثروات الشعب، وهاجموا مقرات سكنهم وأحرقوا مكاتبهم فى «النبطية» معقل «الحزب» و«صور» عاصمة «الحركة»، واتهموا الأخيرة بالحصول على تمويل إيرانى يتجاوز ٤٠٠ ألف دولار شهريًا، إضافة لتمويل أضخم لـ«الحزب».. انقلاب الأنصار على «الثنائى» ظاهرة غير مسبوقة.

نصرالله تمسك باستمرار «العهد»، الممثل للنظام بأقطابه الثلاثة «رئاسة عون للدولة، الحريرى للحكومة، برى للبرلمان»، وهدد بنزول ميليشياته للشوارع، ما لم يغادر المتظاهرون الساحات، ما يعكس القلق، لا من عودة الفراغ السياسى بسقوط النظام، بل من تدنى شعبية «الحزب» بين الشيعة، واحتمال خسارة نسبة كبيرة من مقاعده النيابية ومناصبه الحكومية، حال إجراء انتخابات مبكرة.. الميليشيات هاجمت المتظاهرين فى صور والنبطية، ومئات الدراجات النارية رفعت أعلام «الثنائى»، وشعارات تندد بالحراك، توجهت لساحة الشهداء ببيروت، حيث يعتصم الآلاف.. الجماهير طالبت بإسقاط كل رموز السلطة «كلن يعنى كلن، ونصرالله واحد منن».. الجيش فض الهجوم، ومنع الدراجات من الوصول للمعتصمين فى رياض الصلح والشهداء.. بعدها أنكر «الحزب» علاقته بهم، لكن الصدامات تصاعدت.

إشعال الموقف فى لبنان، بغض النظر عن أسبابه المباشرة، جزء من إعادة ترتيب القوى الدولية والإقليمية أوضاعها بالمنطقة، إسرائيل عدلت استراتيجيتها اعتبارًا من نهاية أغسطس، بتوسيع محور عملياتها ليشمل العراق ولبنان، ويطال الأذرع السياسية لإيران؛ خاصة «الحشد الشعبى» و«حزب الله»، بعد أن كانت تقتصر على المواقع الإيرانية بسوريا. إسرائيل استهدفت مواقع «الحشد»، ومعقل «الحزب» بالضاحية بطائرات مُسيرة، «الحزب» أسقط إحداها، واستهدف آلية عسكرية إسرائيلية، ثم أسقط أخرى أثناء عبورها الحدود، واستولى عليها، ما يعنى تغييرًا مهمًا لقواعد الاشتباك، المستقرة منذ حرب ٢٠٠٦.

نصرالله حذر من أن مهاجمة إيران ستشعل المنطقة، والحريرى اتهمه بأنه جزء من النظام الإقليمى، لا يراعى كونه أحد أطراف الحكومة.. والحقيقة أن إيران وهى تتحسب لاحتمال الانسحاب من سوريا تحاول تهيئة الساحة للانتقال لمركز تأثير جديد فى لبنان، يوفر فرصًا أفضل، مما يفسر قلق إسرائيل، وإخلاء الجيش الإسرائيلى قاعدة «أفيفيم» العسكرية على حدود لبنان، تحسبًا لردود فعل «الحزب» على سياسة التوسع فى استهداف مواقع إيران ووكلائها بالإقليم.

«حزب الله» تأسس بدعم إيرانى وسورى، بدأ موجهًا ضد إسرائيل، كسبًا للشعبية على مستوى الإقليم، لكنه تحول بعد الخريف العربى ٢٠١١ إلى عصا إيرانية لمواجهة تهديدات إسرائيل والغرب. «الحزب» دعم نظام الأسد بسوريا، ودرب الميليشيات الحوثية باليمن، وميليشيات «الحشد».. «مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن» أكد أن «الحزب» أكثر تنظيمات الميليشيات غير الحكومية تسلحًا فى العالم.. كان يمتلك خلال حرب ٢٠٠٦ نحو ١٥ ألف صاروخ، تضاعفت لـ١٣٠ ألفًا. قاسم سليمانى كشف عن توجهه من سوريا إلى لبنان يوم اندلاع الحرب، وظل يقود المعركة مدة الـ٣٣ يومًا التى استغرقتها.. إسرائيل تحارب «الحزب» كوكيل لإيران.

«فورين بوليسى» أكدت الارتباط العضوى لـ«الحزب» بالحرس الثورى الإيرانى، مما يسمح باستخدامه فى عمليات بالوكالة.. بيانه فى ١٦ فبراير ١٩٨٥ أكد ذلك «ملتزمون بأوامر وقيادة ولاية الفقيه».. نصرالله أيضًا أكدها «فخور بكونى عضوًا فى حزب ولاية الفقيه»، وإبراهيم الأمين الناطق الرسمى: «نحن لا نقول إننا جزء من إيران؛ نحن إيران فى قلب لبنان».. صورة لقاء نصرالله وخامنئى وقاسم سليمانى تصدرت غلاف العدد الأول من مجلة «مسير» التى أصدرها مكتب المرشد الأعلى ٢٥ سبتمبر الماضى.. الصورة الذهنية لـ«الحزب» تراجعت بفعل علاقته بإيران، ما أسقط شعارات المقاومة ونصرة القضايا العربية.

حرب ٢٠٠٦ كانت نموذجًا لتجسيد عملية توظيف إيران لـ«الحزب»، لأنها كانت على ثقة من أن خطف الجنديين الإسرائيليين يعنى الحرب، لكنها دفعته إلى خطفهما، لتشتيت الاهتمام الدولى عن مناقشة برنامجها النووى، بعد إدراجه على أجندة قمة مجموعة دول الثمانى، عقب قرار مجلس الأمن ١٦٩٦ لسنة ٢٠٠٦، الخاص بالتفتيش على مدى تنفيذها تدابير بناء الثقة، المعنية بسلمية برنامجها النووى، والتأكد من تعليق كل أنشطة التخصيب وإعادة التجهيز، والبحث والتطوير.. إسرائيل تدرك أن إيران تسعى لإنشاء جسر برى يمتد من البوكمال على الحدود العراقية، يتفرع لمسارين، أحدهما يتجه لدير الزور، ثم ساحل المتوسط فى الشمال، والآخر إلى معقل «الحزب» والحدود الإسرائيلية جنوب لبنان.. وقد تم إجراء تغييرات ديموجرافية فى العديد من المناطق السورية، إبان عمليات تبادل سكان المناطق المحاصرة، بين الحكومة والتنظيمات المسلحة، لتوطين أغلبية شيعية على امتداد الجسر.. «الحزب» بحكم ارتباطه العضوى بإيران، ودوره فى سوريا، يتولى تلك المهمة، ما يعرضه للاستهداف.

لبنان ساحة تنشط بها أجهزة المخابرات الدولية.. هناك دائمًا أسباب ومبررات، ولكن هناك أيضًا أهدافًا، والهدف الحالى تقويض الدورين العسكرى والسياسى لـ«الحزب»، مما يفسر استهدافه مباشرة من قبل المتظاهرين، لدرء التخوفات المتعلقة بهيمنته على الحكومة المقبلة، بعد استقالة الحريرى، وهو احتمال طارد للاستثمارات، مانع للمساعدات، ويهدد بإقحام لبنان فى صراعات إيران مع إسرائيل، والسعودية، والولايات المتحدة، ولعل ذلك يفسر ابتعاد رجال الأعمال الشيعة عن «الحزب»، تجنبًا لتداعيات قد تطيح بمصالحهم.. «الحزب» على النقيض لديه تخوفات، من تواصل الناشطين اللبنانيين مع أمريكا، واستهدافهم إنهاء «اتفاق الطائف»، ورفع غطاء «المشروعية» عن الحزب التى توفرها له مشاركته فى مؤسسات السلطة، ناهيك عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة، فى وقت تزعزعت فيه شعبيته حتى لدى الشيعة.. والاحتمال الأسوأ أن استراتيجية إسرائيل الجديدة تطرح الحرب كاحتمال، وهو ما قد يرى فيه «الحزب» وسيلة لاستعادة شعبيته المفقودة.. حتى على حساب أمن لبنان واستقرار المنطقة.

