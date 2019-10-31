أيمن نور يهدد المطالبين بزيادة رواتبهم بالفصل من «الشرق»





حذّر الإرهابى الهارب أيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة الشرق الإخوانية، العاملين بالقناة من المطالبة بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، بعد موجة الغلاء التى ضربت تركيا، لافتًا إلى أن التمويلات التى يتلقاها غير كافية.

وقال مصدر إن «نور» هدد مجموعة من العاملين بقناة الشرق بالفصل، بعد مطالبتهم بزيادة الرواتب والتحقيق فى جرائم الاختلاس التى ارتكبها بعض إعلاميى «الإخوان»، وعلى رأسهم الإرهابى معتز مطر.

وكشف المصدر، لـ«الدستور»، عن أن مجموعة من شباب الإخوان العاملين بالقناة بدأوا فى تجهيز ملف يضم فضائح أيمن نور، ومن بينها اختلاس أموال التبرعات، وشراء ٤ شقق وفيلا وعدد من السيارات، وتعيين حراسات خاصة.

وأوضح أن «نور» استولى على ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية، وغسل تلك الأموال فى مشروع راديو إلكترونى يبث من تركيا، يعمل عبر تطبيق على الهواتف، لافتًا إلى أن الراديو يعتمد على بث مجموعة من الأكاذيب التى تروجها الجماعة ضد مصر، وتقارير التنظيمات الحقوقية التابعة للجماعة.



