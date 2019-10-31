بالصور.. البروفة الأولى لمروان خوري بمهرجان الموسيقى العربية

أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، اليوم الخميس، البروفة الأولى استعدادا لمشاركته في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28.



ومن المقرر أن يحيي مروان خوري حفله الغنائي يوم الأحد المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويشاركه في الحفل المطربة مي فاروق وفنان الصولو جيتار وحيد ممدوح، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازفا، لإحياء 37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الجمعة الأول من نوفمبر على المسرح الكبير والتى تتواصل لمدة 12 يوم متتالية.