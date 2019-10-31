وزيرة التضامن تهنئ الفائزين بجائزة التميز الحكومي

هنأت وزير التضامن الاجتماعي، العاملين بالوزارة بمناسبة حصول الوزارة على جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقه.



وحصل على الجائزة ٣ مكاتب تابعة للوزارة، حيث حصل على المركز الأول مكتب التأهيل الاجتماعي بفارسكور بمحافظة دمياط وعلى المركز الثاني مكتب التأهيل الاجتماعي بالقصر بمحافظة البحر الأحمر، وعلى المركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا بمحافظة دمياط أيضا.



وقد حضرت الحفل نيابة عن الوزيرة، الدكتورة نيفين القباج نائب الوزير للحماية الاجتماعية، حيث قدمت التهنئة للعاملين بالمكاتب الفائزة ودعت العاملين بالوزارة إلى مزيد من العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بما يتسق مع التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.



جاء هذا التكريم خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس لتوزيع جوائز التميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات.



وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومي الى تعزيز روح الابتكار والابداع وتشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والاقليمي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بأكثر جودة وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.