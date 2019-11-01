حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم الاستقرار، ويصعب عليك التواصل مع الآخرين بارتياح، فتفضل الابتعاد عن الأضواء.

عاطفيًا: أحد مواليد برج الثور يكون صديقًا جيدًا لك، ويكون ذا تأثير فعال في حياتك العاطفية وخصوصًا أنه يتفهم رغباتك ومشاعرك ويساعدك على كل المستويات.

صحيًا: صحتك هذا اليوم تكون قوية جدًا خلافًا للأيام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة بل عليك أن تكون أكثر اتزانًا.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.