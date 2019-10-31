الاتحاد الأوروبي بصدد تحقيق هدفه لخفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2020

قالت الوكالة الأوروبية للبيئة اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق هدف عام 2020 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار الخمس، وسط قدر من التخفيضات الطفيفة التي تحققت في تلك الانبعاثات العام الماضي.



وانخفضت انبعاثات غازات الدفيئة التي يلقى عليها باللوم في تغير المناخ بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وفقا لبيانات أولية من الدول الأعضاء التي جمعتها وكالة البيئة الأوروبية ومقرها كوبنهاجن.



وأوضح التقرير أنه مقارنة بمستويات عام 1990، كان إجمالي التخفيضات أقل بنسبة 23.2 %.



وغرد قطاع النقل البري خارج السرب في ظل تحقيقه ارتفاعا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى انخفاض الاستخدام لمصادر الطاقة المتجددة.



وتشير توقعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى أن التكتل بحاجة إلى تكثيف العمل من أجل تحقيق هدفه طويل الأجل المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.



وقالت الوكالة إن السياسات الحالية للدول الأعضاء قد تحقق انخفاضًا بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، وتزيد إلى 36 في المائة في حالة تنفيذ "جميع السياسات المخطط لها".