الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تقارير ومتابعات

المقاوم.. أول معيد من أصحاب «متلازمة داون»: والدتى سر نجاحى.. وحلمى أقابل الرئيس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:06 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
طباعة
أطالب بتفعيل دمج طلاب «القدرات الخاصة» وقبولهم بجميع المدارس

كان ١ أكتوبر الماضى يومًا تاريخيًا فى حياة إبراهيم الخولى، لأنه اليوم الذى صدر فيه قرار تعيينه أول معيد من أصحاب «متلازمة داون» بقسم الإعلام فى الجامعة الكندية.
قصة كفاح وإصرار كبير وراء ما وصل إليه «الخولى»، الذى لم يكتف بالتفوق الدراسى، وأصر على إثبات تفوقه الرياضى، فحصد عدة ميداليات محلية وعالمية فى رياضة التنس الأرضى، ووقع الاختيار عليه لحمل الشعلة الأوليمبية خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأوليمبياد الخاص فى التنس الأرضى، التى أقيمت فى نوفمبر من عام ٢٠١٨ بجمهورية الدومينيكان، بمشاركة مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
«الدستور» التقت «الخولى» للحديث عن حياته، وكيف وصل إلى تعيينه معيدًا بالجامعة، وغيرهما من المحاور.

■ كيف كانت نشأة إبراهيم الخولى؟
- نشأتى كانت صعبة وتختلف كثيرًا عن الأصحاء، وذلك نتيجة ما يعانيه المصابون بمتلازمة داون من تأخر فى النمو مقارنة بغيرنا، لكننا نعوض هذا التأخر بالتدريب المكثف لتنمية المهارات، وكل ما نحتاجه هو التدريب والتأهيل لنتساوى مع غيرنا من الأشخاص.
■ ما الصعوبات التى واجهتها فى حياتك؟ وكيف تغلبت عليها؟
- أبرزها فكرة قبولى فى مدارس الدمج، فالجميع يرفض تحمل مسئولية قبول طالب لديه تأخر ذهنى.
جميع أبناء متلازمة داون يعانون من هذا الأمر، وذلك نتيجة عدم تفعيل القوانين التى أقرت منذ عام ٢٠١٤ بدمجنا مع غيرنا من الطلاب فى جميع المدارس، لذا أطالب بفرض عقوبة على المدارس التى ترفض قبول أى طالب من أبناء القدرات الخاصة. لكن والدتى تغلبت على هذه الصعوبة بالصدفة، إذ كانت على معرفة قوية بمديرة إحدى المدارس وأقنعتها بقبولى بعد الخضوع لجميع الاختبارات التى تثبت أننى لا أقل مهارة أو ذكاءً عن الطالب العادى.
■ لماذا اخترت كلية الإعلام دون غيرها من التخصصات الأخرى؟
- فى الحقيقة كلية الإعلام هى من اختارتنى، فبعد نجاحى فى الثانوية العامة توجهت مع والدتى إلى الجامعة الكندية، والتنسيق كان السبب فى دخولى قسم الإعلام «عربى»، وهى الجامعة الوحيدة التى لديها قسم لذوى الاحتياجات الخاصة منذ ٨ أعوام، وفى الوقت ذاته هناك مستشفى تابع للجامعة توجهت إليه لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة قبل أن يتم قبولى.
الدراسة بكلية الإعلام «عادية جدًا، وأنا زيى زى الطالب العادى فى كل حاجة»، الاختلاف الوحيد إن امتحاناتى تكون على هيئة اختيارات.
■ ما أبرز الصعوبات التى واجهتك أثناء الدراسة؟
- التحاقى بكلية الإعلام كان نقلة كبيرة جدًا بالنسبة إلىّ، ووالدتى كانت «مرعوبة»، وأول سنة كانت صعبة للغاية، ولكن حب الناس من حولى ومساعدة الجميع لى ورغبتهم فى استمراريتى فى الدراسة ساعدتنى على المواصلة.
■ كيف ترى دور والدتك إيمان والى فى حياتك؟
- أدين لها بالفضل فيما وصلت له، وفيما سأصل له مستقبلًا، أثناء دراستى فى كلية الإعلام كانت هى الداعم الأساسى لى، وكانت تساعدنى فى تلخيص الكتب، وساعدتنى كثيرًا فى نجاحى وتجاوزى امتحانات الـ«ميد ترم»، كما ساعدتنى فى تقسيم المواد، وتجاوز مرحلة «السمر كورس» نتيجة عدم قدرتى على دراسة جميع المواد فى ترم واحد، حتى تفوقت والحمد لله.
والدتى زرعت الثقة بداخلى منذ صغرى، وكانت دائمًا تشجعنى على عدم الالتفات للوراء والاعتماد على الذات.
■ ما تفاصيل قرار تعيينك معيدًا فى الجامعة؟
- فى الحقيقة أنا من أراد أن يكون معيدًا فى الجامعة لأثبت للعالم أننا أصحاب قدرات خاصة وليست احتياجات، ووقتها توجهت لنائب العميد الدكتور ممدوح القاضى، وأخبرته بأننى أرغب فى أن أصبح معيدًا فى الجامعة، ولكن القرار قوبل بالرفض فى البداية، ومع إصرارى سمحوا لى بتجربة فى شهر سبتمبر الماضى، ودرّست للطلاب مادة النقد السينمائى ونجحت بالفعل، ثم عُينت كأول معيد من أبناء متلازمة داون فى الجامعة.
■ كيف استقبل الطلاب قرار تعيينك معيدًا؟
- كانوا فى منتهى السعادة لسابق معرفتى بهم، واستوعبوا شرحى، وكانوا سعداء، ومنبهرين بطريقتى.
■ ماذا عن رد فعل عائلتك بعد أن علمت بهذا القرار؟
- عائلتى تفاجأت بالأمر، خاصًة والدتى، لأننى لم أخبر أى شخص برغبتى فى التعيين معيدًا بالجامعة، ولكن الجميع كانوا سعداء للغاية بالخبر، لأن الخطوة ستكون بداية لكسر الصورة النمطية عن ذوى الاحتياجات الخاصة. والدتى فخورة بى وطلبت منى أن أعمل بجد واجتهاد، وألا تكون هذه الخطوة «شو وخلاص».
■ ما إنجازاتك فى عالم رياضة التنس الأرضى؟
- كانت البطولة الدولية الأولى لى فى عام ٢٠٠٨ فى دولة إيطاليا، وحصلت خلالها على ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية، وفى عام ٢٠١٤ شاركت فى البطولة العربية الإقليمية فى عمان وحصلت على الميدالية الذهبية، وشاركت فى البطولة العربية الإقليمية هنا فى مصر وحصلت على الميدالية الفضية. كما وقع الاختيار علىّ لحمل الشعلة الأوليمبية خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأوليمبياد الخاص فى التنس الأرضى التى أقيمت فى نوفمبر من عام ٢٠١٨ بجمهورية الدومينيكان، بمشاركة مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت فيها على المركز الرابع.
وشاركت فى بطولة العالم فى شهر أكتوبر لهذا العام وحصلت على المركز الثالث فى الـفردى والمركز الأول فى الزوجى، وشعرت بسعادة بالغة لرفعى علم مصر عاليًا.
■ هل لديك طقوس محددة قبل المشاركة فى أى بطولة؟
- كل بطولة يكون لها استعدادها الخاص، ولكننى فى الغالب أكثف من تدريباتى، وأجلس بمفردى كثيرًا للاسترخاء، وإلى جانب التنس أهوى السباحة، وأحب الموسيقى، ولى بعض المحاولات فى العزف على الآلات لكن لم أنجح فيها، ومطربى المفضل هو الفنان تامر حسنى.
■ ما تقييمك لتعامل الدولة مع أصحاب القدرات الخاصة فى عهد الرئيس السيسى؟
- هناك فرق كبير فالرئيس عبدالفتاح السيسى يبدى اهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات الخاصة مقارنة بمن سبقوه، فقد حصلنا على حقوق كثيرة فى عهده، وأصبحت لدينا فرص كبيرة فى الظهور فى مختلف المجالات. دعم الرئيس لنا كبير وواضح، ونحن سعداء بهذا، كما أننى أتمنى أن ألتقيه، وأن أشارك فى منتدى شباب العالم ٢٠١٩.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

منذ حوالي 7 ساعات

أمام الناس.. شاب يطلق النار بسلاح آلي على صديقه في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوافق على انضمام مصر لاتفاق مراكش للتجارة العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات رئاسية بمضاعفة رأسمال الصندوق السيادي لتريليون جنيه

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا

8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

توجيهات رئاسية بمضاعفة رأسمال الصندوق السيادي لتريليون جنيه

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

سرطان البنكرياس.. الأعراض وكيفية الوقاية منه؟

4 أعراض تدفعك للذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب.. تعرف عليها

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

الرئيس نيوز

طبيب سوداني: البشير مهدد بـ"العمى"في سجن كوبر

ليلى عز العرب: والدي رفض دخولي "معهد الفنون المسرحية"

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب "منخفض القطارة" بالصحراء الغربية

تنظيم داعش يبايع "الهاشمي القرشي" خلفا لـ"البغدادي"

منوعات

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كشكول

تنبيه هام لجميع مدارس الشرقية.. تعرف عليه

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم متفوقات مدرسة الزهور

التعليم تشارك بمؤتمر دولى حول القراءة والكتابة بالعربي في المغرب

بتكلفة 4 مليون ونصف.. افتتاح مدرسة عزبة الحيط في سوهاج

إسلام سياسي

داعش يعترف رسميا بمقتل "البغدادي" ويعين أبو إبراهيم الهاشمي خلفا له

شاهد الغارة الأمريكية التي تم فيها قتل "البغدادي" - فيديو

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا


زيت وسكر

معلومات خطيرة عن استئصال الغدة الدرقية

انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينة قنا.. التفاصيل!

ما هو السكر؟.. تعرف على الإجابة وفوائده!

خريطة أسعار السلع بالأسواق

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
المزيد

الثقافة

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

الأربعاء.. أحمد ربيع يناقش "ضد مجهول" بملتقى السرد العربي

عروض سينما واكتشاف مواهب بثقافة سوهاج

وائل حمدان يشارك بثلاث لوحات في معرض "البورتريه" بالكويت

صفحتنا ع الفيس بوك