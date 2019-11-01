حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة وأجواء رابحة وممتازة وانفراجات وحلحلة وفرص للانتصار في كافة المجالات.



عاطفيًا: سوء تفاهم قد يسود العلاقة بينك وبين الشريك، ويمكن أن نشهد انفصالًا أو أحداثًا طارئة تسهم في تعقد الأمور أكثر فأكثر.



صحيًا: عليك بالتروي وبمراعاة الأوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب، والجأ إلى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.