الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 1 نوفمبر 2019

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:32 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: تشجعك الحظوظ على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها جدا تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.

عاطفيًا: لا يكون المال هو الحل الوحيد الذي تنشده في علاقاتك العاطفية، بل إنك تبحث عن الحلب الحقيقي الذي يشعرك بجدية الاستقرار.

صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها، ولكن هذا لا يعني الابتعاد عن ممارسة الرياضة.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأمن يكشف تفاصيل فيديو بلطجة "عزبة الريس" بالمطرية

منذ حوالي 10 ساعة

8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

منذ حوالي 8 ساعات

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

منذ يوم

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

بالفيديو.. تركي آل شيخ يعلن تحمله تكاليف علاج نجم الأهلي

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

دراسة: الوجبات السريعة السبب الرئيسى لبدانة الأطفال

أعراض نقص فيتامين "د"

فوائد القرع العسلي في الشتاء

تناول بذور السمسم بعد سن الـ40 مفيدة للصحة

الرئيس نيوز

جونسون يعرب عن إحباطه الشديد لعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تركي آل الشيخ يقرر علاج مؤمن زكريا في أمريكا

بشار الأسد يشكك فى عملية قتل البغدادي

محافظة الجيزة: قطع المياه عن 4 مناطق لمدة 8 ساعات غدا

منوعات

بملابس محتشمة.. نتاليا تفوز بأول مباراة مصارعة نسائية في السعودية (فيديو)

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

كشكول

جامعة حلوان تنظم اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم

تطوير التعليم الفني وبناء شخصية المواطن المصري في ندوة بسوهاج

وكيل تعليم المنوفية يجتمع بأعضاء مجلس الرواد للإدارات التعليمية

"السوشيال ميديا وأثرهاعلى المرأة والمجتمع ".. ندوة بتربية المنيا

إسلام سياسي

داعش يعترف رسميا بمقتل "البغدادي" ويعين أبو إبراهيم الهاشمي خلفا له

شاهد الغارة الأمريكية التي تم فيها قتل "البغدادي" - فيديو

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا


زيت وسكر

“صيادلة القاهرة” تبحث مع “الضرائب” مطالب النقابة

فوائد الحليب لصحة الجسم

الدينار الكويتى يسجل 52.79 جنيه للشراء بختام التعاملات

للمزارعين.. ارشادات هامة لحدائق الموالح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: حيرة الحياة القصوى

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

صفحتنا ع الفيس بوك