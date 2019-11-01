حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 1 نوفمبر 2019



مهنيًا: تشجعك الحظوظ على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها جدا تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.



عاطفيًا: لا يكون المال هو الحل الوحيد الذي تنشده في علاقاتك العاطفية، بل إنك تبحث عن الحلب الحقيقي الذي يشعرك بجدية الاستقرار.



صحيًا: تتمتع بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها، ولكن هذا لا يعني الابتعاد عن ممارسة الرياضة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت: