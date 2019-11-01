حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تعرف لقاءً مهمًا أو معاودة لقاء يترك أثرًا لديك، ومن الممكن أيضًا أن توقع عقودًا مالية وتبدو فرحًا بما يحصل.



عاطفيًا: تبدو متحمسًا وواثقًا أكثر، وتتلقى مساعدة أو تعاطفًا، لكن عليك مراجعة نفسك وتفهم بعض الاعتراض من قبل الشريك.



صحيًا: تشعر بسعادة وفرح يعمر قلبك، النشاط الكبير يساعدك على تخطي جميع العراقيل، استغل الأيام الجيد والعطلات لتستريح من عناء العمل.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.