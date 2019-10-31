تركيا تستدعي سفيرها في فرنسا

استدعت الخارجية التركية سفير فرنسا لدى أنقرة، اليوم الخميس، بعد إدانة البرلمان الفرنسي للهجوم التركي شمال سوريا، حسب ما نقلت قناة "العربية" السعودية.



وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) أدانت، اليوم الأربعاء، العدوان التركي على شمال شرق سوريا، معربةً عن قلق دول الشمال إزاء العملية العسكرية التركية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مؤكدةً دعمها الثابت لحلفائها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وتبنت الجمعية هذا القرار بواقع 121 صوتا من أعضاء البرلمان الفرنسي.



وجاء في القرار أن الجمعية الوطنية "تدين بحزم" الهجوم الذي شنته تركيا في التاسع من أكتوبر، و"تطالب بوقف الأعمال العسكرية على الفور"، كما "تؤكد دعمها الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنها الأكراد مع حلفائهم العرب الذين سيبقون على الدوام حلفاءنا في محاربة داعش".