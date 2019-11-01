حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: تكون مشرقًا وتساعد الحظوظ لطرح الأفكار وللمشاركة في مختلف الندوات، وتميل الى إدخال تغيير أو تجديد في حياتك الروتينية أو مظهرك الخارجي.

عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، غض الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة، فهو في الكثير من الأحيان لا يتقصد ذلك.

صحيًا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية، ويستتبع ذلك ممارسة الرياضة والتخفيف من ساعات الجلوس خلف المكاتب لوقت طويل.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

