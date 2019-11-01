حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنياً: انتقال القمر إلى برج الجدي الترابي الصديق يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الأمور وتعرف تجارب مهنية مميزة وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود والمشاريع المهمة.



عاطفياً: ما الفائدة من الاصطياد في الماء العكر؟ هل تريد الإساءة إلى العلاقة أو تهديدها بالخطر؟ لا أزمات مستحيلة وبالإمكان معالجة مختلف المسائل بموضوعية ومُرونة.



صحياً: أنت تبحث عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيراً بسبب الإفراط في الطعام.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.