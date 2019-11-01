حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على مناقشة أصعب المواضيع، يكون مزاجك صافيًا وتبدو أكثر انفتاحًا وقدرة على تبادل الرأي.



عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم سفرًا أو انتصارًا أو حدثًا سارًّا، يكافئك القدر بانفراج، لا تضيع الوقت الثمين، بل تحرك وخذ المبادرة.



صحيًا: دع التشاؤم والكآبة والحزن والشعور بالوحدة على حدة، وعليك الاهتمام والعناية بنفسك قبل كل شيء.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.