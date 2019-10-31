"البحوث الزراعية" يعقد مؤتمر حول التنمية الحيوانية.. 27 نوفمبر

يعقد معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، المؤتمر الدولي الثاني حول "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، تحت رعاية وزير الزراعة، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2019.



وأوضح مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية الدكتور ممتاز عبد الهادي شاهين، أن المؤتمر يدور حول عده محاور هامة منها: الربط البيني بين التغيرات المناخية ومدى انتشار الأوبئة الحيوانية، والاستزراع السمكي كأحد مقومات التنمية المستدامه والحد من البطاله، بالإضافة إلى حتميه تطبيق الأمن والأمان الحيوي في سلسلة الإنتاج الحيواني ومختبرات الفحص المعملي.



وأضاف "شاهين"، أن من أهداف المؤتمر، تنمية ثروة حيوانية آمنة وقطعان خالية أو شبة خالية من الأمراض الوبائية، وخفض معدل التأثيرات السلبية لتغير المناخ من خلال الرصد والتنبؤ المبكر بأستخدام نظم المعلومات الجغرافيه (GIS) لمواجهة خطر انتشار الأمراض الوبائية.