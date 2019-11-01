حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بداية جديدة في حياتك المهنية وتتحرر من ضغط كبير، كما يشير الى ظرف استثنائي يكون في مصلحتك.



عاطفيًا: تمارس جاذبية قصوى وتسحر القلوب وتعيش عشقًا وحبًا وتتمتع بحظ الاستمرار والثبات، وربما تتطور قصة رومانسية لتصبح أكثر جدية.



صحيًا: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط النفسية وتوتر الأعصاب، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

