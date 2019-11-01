حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تتركز الأضواء على إنجازاتك ونوعية عطائك، لكن لا تسمح لأحد التشكيك في قدراتك، ناقش واستفسر عن التفاصيل واستشر أهل الاختصاص قبل أن توقع أي ورقة.



عاطفيًا: انتبه الى كل كلمة تتفوه بها وكُن حذر جدًا من الأخطاء والمشاكل أنت في دائرة الخطر، كُن إيجابيًا ومتحفظًا تنتصر على السلبيات.



صحيًا: إن كثرة التشنجات في العضلات سببها الإرهاق المتزايد، فحاول أن تستريح قدر الإمكان وتجنب العمل لساعات طويلة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.