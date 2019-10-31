"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

أكدت دراسة جديدة الصورة النمطية لكون الرجال أكثر تسلية من النساء، ما أثار موجة غضب ذات أبعاد ملحمية مع انتشار انتقادات واسعة النطاق على "تويتر".



ووجد باحثون حللوا 28 دراسة قارنت بين قدرات الرجال والنساء في إنتاج الفكاهة، أن 63% من الرجال أكثر تسلية من النساء، في دراسة نُشرت خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.



واستعرض الباحثون في جامعتي Aberystwyth ونورث كارولينا، الدراسات من جميع أنحاء العالم، التي قيّمت روح الدعابة دون معرفة جنس المشاركين، ما قلل من فرصة إلقاء اللوم على أي نوع من التحيز من قبل المنتقدين، ولكن هذا لم يوقف صرخات "السخط" وانتقاد الدراسة الجديدة، التي أٌسيء فهم استنتاجاتها من قبل الكثيرين.

وفي حديثها مع BBC، قالت الفنانة الكوميدية، مارينا باي: "أعتقد حقا أنه ليس من الضروري إجراء هذه الدراسة". وأضافت شقيقتها مادي، التي تؤدي معها دورا في فيلم كوميدي، بالقول إن الدراسة نفسها كانت "مضحكة"، مشتكية: "لا أعرف لماذا يحاولون جعلها حقيقة علمية أن النساء لا يملكن حس الفكاهة". لكن الدراسة لم تذكر شيئا من هذا القبيل.

ورفض الباحث الرئيس غيل غرينغروس، إلقاء اللوم على "القوى المجتمعية" ودورها في "إعاقة الفتيات والنساء عن التطوير والتعبير عن دعاباتهن"، وبدلا من ذلك اقترح أن الفكاهة قدمت ميزة تطورية للذكور عبر التاريخ.



وحاول آخرون إثارة جدل حول الدراسة، من خلال الادعاء بالتحيز الثقافي أو التفرقة بين الجنسين، كما انتهز عدد قليل من النساء الفرصة لإظهار حسهن الفكاهي.



ويبدو أن الباحثين كانوا يتوقعون رد فعل عنيف، حيث حاول غرينغروس تخفيف حدة الغضب بتذكير القراء بأن الدراسة تشير إلى _ Average_ المرأة (في المتوسط)، كما أن الفرق في القدرة على طرح الفكاهة بين الجنسين "صغير إلى متوسط"، وهناك الكثير من نساء الكوميديا ​​الرائعات، وفقا لمقال نُشر في مجلة "علم النفس".

