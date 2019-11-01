حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 1 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: لا تتهرب من تحمل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية، حذار كل مجازفة مشبوهة لأنك تفتقد الحماية والحصانة كليًا.



عاطفيًا: تجنب كل من يحاول التعرض للشريك، رفّه عن نفسك وتجنب الإرهاق والمشاعر السلبية وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط.



صحيًا: يكون الوضع الصحي متقلبًا بعض الشيء، وتشعر بالوحدة تسيطر عليك، وتحاول أن تتخلص من ذلك بالخروج من المنزل إلى أحد الأماكن العامة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.