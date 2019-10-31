قيادات برنامج الأغذية العالمي يصلون إلى الأقصر

استقبل ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، وفدًا من أعضاء الاتحاد الإفريقى وقيادات برنامج الأغذية العالمى مكون من ايمى فابورى وزيرة الدولة للزراعة بدولة جامبيا، وكلاوديانا أبو كول وزيرة الدولة للتعليم الابتدائى والإعدادى بجامبيا، وموسي هوما نائب السكرتير الدائم بوزارة الزراعة بجامبيا، وانجا كاريا ندوهو الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى، وبنتوى سومارى ونوها نيانجادو من مكتب برنامج الأغذية العالمى، وماجدالينا موشي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بأثيوبيا، وباتريك تيكسيرا مسئول برامج مكتب برنامج الأغذية العالمى بكوت ديفوار، ومانجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمى، وناوكو فوكوناجا نائب مدير البرنامج بمكتب مصر، وثيميا مورو مدير علاقات الشراكة مع الجهات المانحة برنامج الأغذية العالمى بمكتب مصر.



وحضر اللقاء كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والمهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.



وكان الوفد تفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمى المنفذة بالأقصر، ومدرسة الشئون في الرياينة للفصل الواحد والتابعة لإدارة أرمنت التعليمية، للتعرف على تجربة مشروع المدرسة الذكية في مدارس التعليم المجتمعي، ورافقهم خلال الجولة الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.



واستمع الوفد إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمي وتطبيق منظومة إدارة الفصول الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.



ومن جانبها، أعربت كلوديانا كول وزيرة التعليم بجامبيا عن سعادتها بمتابعة التجربة المطبقة في تلك المدارس لمواجهة التسرب من التعليم والدعم الذى يقدمه برنامج الأغذية العالمي للطلاب وأولياء الأمور والذى يمتد إلى خارج نطاق المدرسة.



وعلقت فابوريه وزيرة الزراعة بجامبيا موجهة حديثها للطلاب، أنها خريجة مثل تلك المدارس واكملت تعليمها الى أن أصبحت وزيرة في الحكومة وطالبتهم بمواصلة الكفاح والاستمرار في التعلم.



كما التقى الوفد بمجموعة من الطلاب خريجي نفس المدرسة ومازالوا يكملون تعليمهم بمراحل متقدمة من التعليم الإعدادي والفني.