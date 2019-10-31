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محافظات

توصيات ورشة عمل المتغيرات المكانية في المحافظات بسقارة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:52 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء ورشة عمل وحدات المتغيرات المكانية علي مستوي الجمهورية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتناولت الورشة العديد من الموضوعات التي يرتكز عليها عمل وحدات المتغيرات المكانية، وتم خلال الورشة استعراض التجارب الناجحة والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظات والدروس المستفادة من فترات العمل السابقة بغرض الاستفادة منها وتعميمها لباقي المحافظات واستعراض وثيقة منظومة رصد وادارة المتغيرات المكانيةبالمستويات الثلاثة لها ومناقشة كيفية تعظيم نقاط القوة وازالة العوائق التي تواجه سير العمل حفاظا علي املاك الدولة وحمايتها.

كما أوصت الورشة بالتأكيد على تعميم التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة والرائدة التي تم مناقشتها خلال الورشة لكل المحافظات وتعريف كل المتعاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالمنظومة الألكترونية لميكنة دورة العمل والتطبيقات المجانية المساعدة لعملهم وذلك بشرح دورة العمل وفق النظام المميكن والتقنيات التي تم الأعتماد عليها لأعداد هذا النظام وتشكيل لجنة لمتابعة العمل بوحدات المتغيرات المكانية بكل محافظة لضمان متابعة أداء الوحدات والوقوف علي نقاط القوة والتحسين وازالة العوائق التي تواجه سير العمل.

وأوصت الورشة بعرض المعوقات اللوجيستية التي تقابل وحدات المتغيرات المكانية من خلال اجتماع مجلس محافظين والتأكيد علي ضرورة تدريب كل العاملين بوحدات المتغيرات المكانية ومندوبي الإدارات الخلفية المعاونة لها علي تقنيات العمل بالوحدة ( تقنية GIS - اعمال الرفع المساحي ) بالإضافة الي بعض المهارات السلوكية وضرورة توحيد التقارير والاستمارات المتعامل بها في وحدات المتغيرات المكانية والتي تخص الرد علي إدارة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية بما يخدم سرعة انجاز العمل ويضمن دقة البيانات الواردة بهذه التقارير.
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