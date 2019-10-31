الأجهزة الامنية تكثف جهودها لحل لغز العثور على جثة رضيع بترعة المريوطية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة بترعة المريوطية في كرداسة.



ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من الأهالي بالعثور على جثة طفل رضيع بترعة المريوطية، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، والفحص تبين وجود جثة طفل حديث الولادة ويرتدي جميع ملابسه ملقاة في ترعة المريوطية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

