الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ads

الصحة

سرطان البنكرياس.. الأعراض وكيفية الوقاية منه؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:47 م
جريدة الدستور
طباعة
ينجم سرطان البنكرياس عن النمو غير الطبيعي وغير المنضبط للخلايا في البنكرياس، وهي غدة كبيرة تشكل جزءا من الجهاز الهضمي.

ويصيب هذا النوع من السرطان الرجال الأكبر سنا في أغلب الأحيان، وفي المراحل المبكرة، لا يسبب الورم في البنكرياس عادة أي أعراض، ما قد يجعل من الصعب تشخيصه.

وكشفت الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا، أن أحد الأعراض الموضعية الأولى لسرطان البنكرياس هو الألم في منطقة الظهر أو المعدة، والذي قد يأتي ويذهب في البداية وغالبا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

ويقول مركز سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، إن الأعراض تبدأ غالبا بالشعور بانزعاج عام أو ألم في منطقة البطن، يمكن أن ينتشر إلى الظهر.

وبالإضافة إلى الألم في المعدة أو منطقة الظهر، يمكن أن يكون فقدان الكثير من الوزن دون سبب معين من أعراض سرطان البنكرياس. كما أوضح المركز: "لأن البنكرياس يلعب دورا مهما في هضم الطعام، يمكن أن يؤثر سرطان البنكرياس على ذلك، مسببا فقدان الوزن".

ويمكن أن يسبب سرطان البنكرياس اليرقان أيضا، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين والبول الداكن، حيث تتطور الحالة هذه عند تراكم مادة تسمى "بيلروبين" في الدم.

ووفقا لـ NHS، تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي:
الشعور بالمرض.

• التغيرات في حركات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك).

• الحمى والارتعاش.

• عسر الهضم.

• جلطات الدم.

وقالت NHS: "من المهم تذكر أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة، وعادة لا تكون نتيجة للسرطان".

وقد تظهر أيضا أعراض مرض السكري إذا كنت تعاني من سرطان البنكرياس، لأن الورم يمكن أن يوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين كالمعتاد.

- كيفية الحد من المخاطر

لا يعرف الخبراء ما الذي يسبب سرطان البنكرياس بالتحديد، ولكن بعض عوامل نمط الحياة قد تزيد من خطر إصابة الفرد بالحالة المميتة، لذا من الضروري أن نتبع نمط حياة صحي لتقليل الخطر.

وقال خبراء الصحة إن التدخين يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بسرطان البنكرياس، ويجب التوقف عن ممارسة هذه العادة للحد من المخاطر.

ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مد فترة تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين حتي 30 نوفمبر

منذ حوالي 6 ساعات

وصلة رقص لزوجة تامر حسني على إنستجرام (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا

منذ حوالي 15 ساعة

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا

8 نوفمبر.. بث بطولة أمم إفريقيا للشباب على "تايم سبورتس"

توجيهات رئاسية بمضاعفة رأسمال الصندوق السيادي لتريليون جنيه

قصة 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد زيارة مقبرة "توت عنخ آمون"

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

سرطان البنكرياس.. الأعراض وكيفية الوقاية منه؟

4 أعراض تدفعك للذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب.. تعرف عليها

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

الرئيس نيوز

طبيب سوداني: البشير مهدد بـ"العمى"في سجن كوبر

ليلى عز العرب: والدي رفض دخولي "معهد الفنون المسرحية"

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب "منخفض القطارة" بالصحراء الغربية

تنظيم داعش يبايع "الهاشمي القرشي" خلفا لـ"البغدادي"

منوعات

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كشكول

تنبيه هام لجميع مدارس الشرقية.. تعرف عليه

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم متفوقات مدرسة الزهور

التعليم تشارك بمؤتمر دولى حول القراءة والكتابة بالعربي في المغرب

بتكلفة 4 مليون ونصف.. افتتاح مدرسة عزبة الحيط في سوهاج

إسلام سياسي

داعش يعترف رسميا بمقتل "البغدادي" ويعين أبو إبراهيم الهاشمي خلفا له

شاهد الغارة الأمريكية التي تم فيها قتل "البغدادي" - فيديو

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا


زيت وسكر

معلومات خطيرة عن استئصال الغدة الدرقية

انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينة قنا.. التفاصيل!

ما هو السكر؟.. تعرف على الإجابة وفوائده!

خريطة أسعار السلع بالأسواق

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
المزيد

الثقافة

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

الأربعاء.. أحمد ربيع يناقش "ضد مجهول" بملتقى السرد العربي

عروض سينما واكتشاف مواهب بثقافة سوهاج

وائل حمدان يشارك بثلاث لوحات في معرض "البورتريه" بالكويت

صفحتنا ع الفيس بوك