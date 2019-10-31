تعليق غريب من طليقة أحمد الفيشاوي حول زواجها للمرة الثانية



شاركت هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة من جلسة تصوير حديثة لها.

وعلقت هند الحناوي على الصورة قائلة: "يسأل الناس لماذا أنت غير مرتبطة، أنت جذابة وذكية ورائعة.. وأنا أقول: أنا مؤهلة"ن الأمر الذي فهمه البعض بأنه إعلان منها لرغبتها في الزواج مرة ثانية.

جاء ذلك بعد قضية النفقة التي اشتعلت بينها وبين طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، بعد رفض الأخير سداد نفقة ابنته لينا، وكانت المحكمة قد قضت بحبسه شهرًا لعدم سداد النفقة.

وكان أحمد الفيشاوي، قد علق على أزمته مع طليقته، من خلال فيديو عبر انستجرام، قال فيه، إن طليقته قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها، في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا في حالة سكر، وفقًا لما هو وراد في الفيديو عن مكتب المحاماة، وهو الأمر الذي نفته هي.

