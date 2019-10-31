حى المنتزه أول بالإسكندرية يفوز بجائزه التميز الحكومي

فاز حى المنتزه أول بالإسكندرية، بالمركز الأول في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بفئة الأحياء، في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة وفد إماراتي.



وأُعلن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019، بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل.



وتم إعلان الفائزين بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بفئة الأحياء فاز حي منتزه أول بمحافظة الاسكندرية بالمركز الأول.



وفيما يتعلق بالجائزة الثانية "جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية" تم الإعلان عن الفائزين بفئة مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ليحتل المركز الأول، مركز منتزه أول، وتسلم الجائزة حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول.