تفاصيل احتجاز تركيا لـ 18 أسيرا من القوات السورية

كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، تفاصيل احتجاز القوات التركية لما يقرب من 18 أسيرا من القوات الحكومية السورية.



وقالت الوكالة إنه وفقًا لمسئول كردي سوري، فإن الجنود تم أسرهم يوم الثلاثاء الماضي خلال معركة حامية بين القوات الحكومية السورية والمقاتلين المدعومين من تركيا.



وتابع المسئول إن الأكراد كانوا يقاتلون بجانب القوات الحكومية السورية، في هذ الوقت، وخلال معركة رأس العين، وانسحبت القوات الحكومية السورية من المنطقة الواقعة بين رأس العين وتل تمر بعد أسر جنودها.



وأكدت الوكالة أن هذه البلدة تعد نقطة اشتعال في الغزو التركي لشمال سوريا حيث يسعى الأتراك لطرد الأكراد من المناطق الحدودية.



وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن القوات اعتقلت 18 من جنود الحكومة السورية، وأصيب منهم إثنين.



وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من اتفاق سوتشي بين الأتراك والروس لوقف إطلاق النار، إلا أن الهدنة شابها الكثير من الانتهاكات، فمنذ أيام وتقاتل الميلشيات السورية المسلحة المدعومة من تركيا، القوات الكردية والسورية الحكومية بالقرب من منطقة أبو رصين وهي منطقة تقع بين رأس العين وتل تمر.